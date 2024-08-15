Американские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные группировки обменялись ударами на востоке Сирии. Об этом агентству «Анадолу» сообщили местные источники.

По словам собеседников агентства, вооруженные группы, поддерживаемые Ираном, нанесли ракетный удар по газовому месторождению Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, где размещены американские войска.

С базы поднялись клубы дыма, но сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Позднее, как сообщили источники, истребители международной коалиции во главе с США нанесли удары по военным пунктам проиранских группировок в провинции Дейр-эз-Зор.

Американские военные пока не комментировали эти сообщения.

В последние месяцы регулярно сообщалось об авиаударах — с помощью ракет и БПЛА — по американским базам в Сирии неизвестными, вероятно проиранскими, вооруженными группировками.