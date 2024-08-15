ПОЛИТИКА
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США просят Турцию о посредничестве
Посол США Джефф Флейк обращается к Турции с просьбой повлиять на Иран для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке
США просят Турцию о посредничестве
Посол США в Анкаре Джефф Флейк/ Фото: Reuters / Others
15 августа 2024 г.

В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке США обратились к Турции и другим союзникам с просьбой использовать свои связи с Ираном для снижения эскалации конфликта. Как передает агентство Reuters, об этом заявил посол США в Турции Джефф Флейк на встрече с журналистами в Стамбуле.

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их снизить напряженность, и это включает Турцию», — заявил Флейк. По его словам, турецкие представители «делают все возможное для предотвращения эскалации».

Обращение США связано с возросшими рисками ответных атак со стороны Ирана и его союзников после убийства высокопоставленных членов ХАМАС и «Хезболлы», в частности, политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.

Несмотря на напряженность в отношениях США и Турции в последние годы, Флейк отметил улучшение двусторонних связей. Он высоко оценил роль Турции, особенно в плане логистики, в недавнем обмене пленными между США и Россией.

С начала вторжения Израиля в Газу Турция последовательно выступает за прекращение огня в секторе и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в палестинский анклав. Также Анкара присоединилась к иску ЮАР о геноциде против Израиля. Разрыв между Анкарой и Вашингтоном, главным союзником Израиля, стал сокращаться по мере того, как Вашингтон начал «активно призывать» к прекращению огня, однако между сторонами сохраняются серьезные противоречия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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