Израиль и его союзники готовятся к атаке Ирана после того, как Тегеран пообещал отомстить за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Официальные лица Израиля считают, что атака может произойти в любое время и принять одну из множества форм, и все это с целью послать четкий сигнал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. При этом, как пишет агентство Bloomberg, Иран планирует откалибровать удар, чтобы избежать разрушительной региональной войны или срыва переговоров, которые могут положить конец войне в секторе Газа.

Западные чиновники, которых цитирует Bloomberg, сообщили, что атака может быть направлена на гражданскую инфраструктуру вокруг израильского порта Хайфа. При этом Иран постарается избежать жертв среди гражданского населения, поскольку это бы спровоцировало разрушительный ответ Израиля.

При этом издание допускает, что атака может исходить от союзных Ирану региональных ополчений, а не от самого Тегерана. В частности, ударить может ливанская «‎Хезболла»‎, которая в июне опубликовала видеосъемку Хайфы с дрона. Тем самым группировка продемонстрировала, что может беспрепятственно запустить беспилотники в сторону израильского порта.

Другим вариантом может быть массированный удар сразу с трех направлений — из Ирана, Йемена и Ливана. Атака может быть мощнее, чем апрельский удар по Израилю, который был в значительной степени отражен Израилем и его союзниками.

Более масштабный удар может включать опреснительные установки Израиля, ядерный реактор в Димоне или военные объекты на севере страны. Также есть вариант, что Иран может начать разрушительную кибератаку, которая может парализовать Израиль.

Тем временем израильские силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Страна активировала командный бункер под холмами Иерусалима, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к «любому сценарию».