Первая леди Турции Эмине Эрдоган выразила свое мнение о выступлении президента Палестины Махмуда Аббаса в Великом национальном собрании Турции. Она акцентировала внимание на различии в подходах к палестинскому вопросу в Турции и США.

«В отличие от Конгресса США сегодня на пленарном заседании Великого национального собрания Турции аплодировали не убийцам, а героям и мученикам, которые сопротивлялись и жертвовали своими жизнями за Родину. Турция по-прежнему привержена поддержке Палестины и выступает против тех, кто ставит свои интересы выше жизни невинного ребенка», — заявила супруга турецкого президента.

Эмине Эрдоган также почтила память погибших в Газе. «Я с глубокой скорбью вспоминаю 40 тыс. невинных братьев и сестер, ставших мучениками в Газе с 7 октября, и глубоко чувствую их горе», — написала Эрдоган в соцсети X.

Выступление Махмуда Аббаса в турецком парламенте стало знаковым событием. Палестинский лидер анонсировал планы посетить сектор Газа вместе со всей палестинской администрацией и выразил признательность Турции за поддержку и гуманитарную помощь.

Речь Аббаса была встречена с энтузиазмом присутствующими, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и депутатов парламента, что в очередной раз продемонстрировало твердую поддержку Турцией палестинского народа.