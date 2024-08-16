Спецпосланник МИД Китая Ли Хуэй провел переговоры с представителем Ватикана кардиналом Маттео Дзуппи, сосредоточившись на разработке мирного плана по Украине.

Встреча примечательна тем, что Святой Престол не имеет официальных дипломатических связей с Пекином.

«Ли Хуэй высоко оценивает постоянные усилия Ватикана по урегулированию кризиса в Украине и оказанию гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация демонстрирует важность шести мирных пунктов, опубликованных Китаем и Бразилией», — заявило министерство иностранных дел Китая.

План из шести пунктов включает призыв к прекращению огня, урегулирование путем переговоров, вывод войск с оккупированных территорий, обмен пленными и др.

МИД Китая сообщил, что разговор состоялся по приглашению ватиканской стороны. В министерстве уточнили, что кардинал поблагодарил китайское правительство за его «непоколебимые усилия» по содействию миру и выразил признательность за план из шести пунктов.

И Москва, и Киев ранее в той или иной степени выразили готовность к переговорам при определенных условиях. Однако наступление Украины в Курской области еще больше поставило под сомнение перспективы скорого проведения переговоров.

Украина решила воспользоваться ситуацией и призвала Москву принять «справедливый мир» после того, как впервые за время войны она взяла под свой контроль десятки населенных пунктов внутри России.

«Справедливый мир» в понимании Киева означает полный вывод российских войск из всех украинских регионов, оккупированных как в 2022-м, так и в 2014-м годах.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, еще в июне выдвинул свои условия для мирных переговоров — вывод украинских военных из четырех областей, на которые претендует РФ. Это Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области.

В Киеве это предложение отвергли, назвав его «бредовым», а США и ЕС назвали план Путина «ультиматумом» и отказались рассматривать всерьез.