По словам заместителя премьер-министра Казахстана и главы Министерства торговли и интеграции Серика Жумангарина, его страна «не будет слепо следовать санкциям [стран Запада против России в связи с вторжением в Украину]», если они затронут отечественные компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.

«Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», - сказал он в интервью Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, ранее высокопоставленные чиновники, такие как Жумангарин, не критиковали санкции публично.

По словам Жумангарина, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые имеют двойное военное и гражданское применение, потому что местный завод производит их по спецификации, традиционно используемой только в Восточной Европе и постсоветских странах.

Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники входят в число так называемых «высокоприоритетных» военных товаров, необходимых российской оборонной промышленности.

При этом Жумангарин дал понять, что в любом случае Казахстан продолжит соблюдать основные пункты международной санкционной политики.

Он также добавил, что местные компании, включенные в санкционный список Минфина США, находятся в процессе закрытия, не уточнив детали.

Однако, по словам Жумангарина, ряд мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, нанес непропорциональный ущерб Казахстану, а западные правительства мало что сделали для компенсации, который до войны считал Россию своим крупнейшим торговым партнером.

В отсутствие ограничений «прибыль оставалась бы в Казахстане», - говорит он. Вместо этого теперь она «уходит к тем, против кого вы ввели санкции».

По словам Жумангарина, Казахстан в значительной степени преодолел проблемы с расчетами с Россией, работая с банками, не находящимися под санкциями, и проводя около 88% транзакций в национальных валютах.

Чиновник рассказал также, что правительство просило Запад об уступках, которые позволили бы ему продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, но безрезультатно. По словам Жумангарина, Казахстан никогда не признавал никаких односторонних санкций и планирует так делать и впредь.

«Каждый раз нам приходится торговаться, - сказал он. - Но мы как страна должны как-то жить».