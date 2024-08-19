19 августа в городе Стерлитамаке (Башкортостан) произошел взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода. По предварительным данным, пострадали три человека. Городская администрация сообщает, что на месте работают все экстренные службы.

МЧС России уточнило, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Тушение факельного горения ведут 20 специалистов с использованием 6 единиц техники.

Параллельно с этим, в Пролетарске Ростовской области продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки беспилотников в ночь на 18 августа. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в военной разведке, утверждают, что атака была проведена ГУР с использованием дронов украинского производства.

В связи с ситуацией в Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации. «По итогам внепланового совещания на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 мск 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в администрации района.

Глава районной администрации Валерий Горич заявил о появлении вторичных очагов возгорания, но уверяет, что ситуация под контролем. По последним данным, в результате пожара пострадали 18 человек.

Эти инциденты являются частью более широкой тенденции. После начала войны в Украине российские нефтеперерабатывающие заводы часто подвергаются ударам беспилотников. С начала года десятки крупных российских предприятий топливной промышленности стали мишенями атак. Российские власти обвиняют в налетах Украину, хотя Киев официально не подтверждает, но и не отрицает свою причастность к этим ударам.

География атак постоянно расширяется, что вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей и создает значительные проблемы для топливной инфраструктуры страны.