На фоне жестокой войны Израиля в Газе, которая не имеет видимых перспектив завершения, TRT World готовится выпустить новаторский документальный фильм-расследование «Священная оккупация» 24 августа в историческом кинотеатре «Атлас» в оживленном районе Бейоглу в Стамбуле.

Фильм проливает свет на мрачный и в значительной степени незаметный второй фронт войны – незаконный захват палестинских земель сионистскими поселенцами под прикрытием резни, устроенной Израилем в Газе, в результате которой с 7 октября прошлого года погибло 40 000 палестинцев, в основном женщин и детей.

В декабре прошлого года, спустя два месяца после начала резни в Газе, следственная группа TRT World получила доступ к важному, но часто упускаемому из виду театру военных действий: оккупированному Западному берегу реки Иордан. Создатели «Священной оккупации» встретились с израильскими активистами, членами Кнессета и проникли в радикальные группы израильских поселенцев, включая печально известную «Молодежь холмов», которые находятся на различных передовых форпостах и полностью вооружены и движимы жестоким видением построения «Великого Израиля».

Посредством серии интервью и глубоких репортажей фильм раскрывает колониальный образ мышления Израиля и хорошо скоординированную программу действий между государственными субъектами и вооруженными еврейскими бандами. Эти группы работают в тандеме – каждая вносит свой вклад в темный, зловещий план узурпации палестинских земель и вытеснения их жителей. Американская активистка за мир Медея Бенджамин описала фильм как «жесткую пощечину» израильской оккупации Палестины.

«Фильм раскрывает тревожную правду о фанатичных, расистских, вооруженных, грабительских бандах израильской молодежи, которые вторгаются в деревни, сжигают дома, избивают фермеров, уничтожают средства к существованию и создают хаос, чтобы изгнать палестинцев с их земли. И все это происходит сегодня, а не в 1948 году», — сказала Бенджамин.

В захвате земель беспрецедентных масштабов фильм раскрывает некоторые тревожные закономерности – от поселенцев, которым помогают хорошо вымощенные дороги и контрольно-пропускные пункты, до военной инфраструктуры, предназначенной для укрепления контроля над оккупированными территориями.

На премьере TRT World организует панельную дискуссию после показа фильма. В ней примут участие известные журналисты, активисты и ученые со всего мира. Среди приглашенных: еврейско-британский профессор Илан Паппе; писатель и активист Аарон Мате, сын канадского врача и пережившего Холокост Габора Мате; австралийский активист и историк Роберт Мартин; израильский журналист Гидеон Леви; палестинский ученый профессор Сами аль-Ариан; американская активистка Медея Бенджамин; палестино-канадский медбрат Ахмед Коута, находившийся в Газе во время недавних конфликтов; и палестинский активист Исса Амро.

Участники обсудят и поделятся критическими взглядами на оккупационную политику Израиля и продолжающиеся действия против палестинского населения.

Журналисты TRT World провели интервью с большим риском для себя, учитывая агрессивный настрой поселенцев, склонных к насилию даже по незначительным причинам. Документальный фильм зафиксировал террористические акты, попытки поджога деревень и неизбирательные атаки – жестокую реальность, которую Израиль навязал населенным пунктам Западного берега.

Панельные дискуссии и стамбульская премьера фильма, открытые для всех представителей прессы, пройдут в знаменитом кинотеатре «Атлас» 24 августа в 15:00.