Ожидание иранского возмездия Израилю «может быть долгим». Об этом заявил во вторник официальный представитель Революционной гвардии Ирана Алимохаммад Наини — его слова цитируют государственные СМИ.

Ближний Восток находится в ожидании ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля, произошедшего через несколько часов после того, как он присутствовал на инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Израиль не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он стоит за этим убийством.

«Время играет в нашу пользу, и период ожидания этого ответа может быть долгим», - сказал Наини.

Он добавил, что «врагу» следует ждать «хорошо подготовленного» и «точного» ответа.

Руководство страны взвешивает все обстоятельства, и ответ может быть не таким, как предыдущие операции, добавил он.