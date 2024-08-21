Буркина-Фасо, Мали и Нигер направили совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором обвинили Украину в поддержке терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель. Страны призвали Совбез «выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке».

Обвинения последовали после атаки повстанцев-туарегов и группировок, связанных с Аль-Каидой, на колонну малийских правительственных войск и наемников ЧВК «Вагнер» в конце июля. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Украиной в связи с этим инцидентом.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения африканских стран в поддержке терроризма. В официальном заявлении ведомство охарактеризовало решение Мали о разрыве дипломатических отношений как «поспешное и недальновидное». Что касается аналогичного шага Нигера, украинский МИД назвал его «досадным», предположив, что это может быть «жестом солидарности» с силами, ориентированными на сближение с Россией.

Напомним, 29 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что малийские группировки получили от Украины «всю необходимую информацию и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Позже он отрицал причастность ГУР к нападению.