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Африканские страны пожаловались на Украину в Совбез ООН
Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН с призывом принять меры против Украины. Африканские страны обвиняют Киев в поддержке терроризма в Африке
Африканские страны пожаловались на Украину в Совбез ООН
Фото: Reuters / Others
21 августа 2024 г.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер направили совместное письмо в Совет безопасности ООН, в котором обвинили Украину в поддержке терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель. Страны призвали Совбез «выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке».

Обвинения последовали после атаки повстанцев-туарегов и группировок, связанных с Аль-Каидой, на колонну малийских правительственных войск и наемников ЧВК «Вагнер» в конце июля. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Украиной в связи с этим инцидентом.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения африканских стран в поддержке терроризма. В официальном заявлении ведомство охарактеризовало решение Мали о разрыве дипломатических отношений как «поспешное и недальновидное». Что касается аналогичного шага Нигера, украинский МИД назвал его «досадным», предположив, что это может быть «жестом солидарности» с силами, ориентированными на сближение с Россией.

Напомним, 29 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что малийские группировки получили от Украины «всю необходимую информацию и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Позже он отрицал причастность ГУР к нападению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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