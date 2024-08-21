В июне власти ФРГ выдали ордер на арест подозреваемого гражданина Украины по делу о подрыве газопровода «Северный поток» в Балтийском море. На момент выпуска ордера предполагаемый участник диверсии находился в Польше, однако Варшава не арестовала его, позволив подозреваемому уехать в Украину.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что эти действия, а также недавние комментарии польского премьера Дональда Туска относительно расследования по «Северным потокам» вызвали возмущение в Германии. Туск написал в социальных сетях на прошлой неделе, что «инициаторы и покровители» газопроводов - предположительно, имея в виду Германию - должны «извиниться и помалкивать».

Как пишет WSJ, на встрече представителей немецкого и польского правительств в Варшаве 2 июля этого года польский чиновник якобы сказал немецкому коллеге, что все потенциальные подозреваемые, которые могли уничтожить «Северные потоки», «должны получить медали» вместо того, чтобы быть арестованными.

Польские правоохранители публично заявили, что не арестовали подозреваемого, потому что их немецкие коллеги не внесли его адрес проживания в европейский реестр. Немецкие власти это опровергли. Тогда Варшава заявила, что польская Служба внутренней безопасности (ABW) должна была изучить этот вопрос, прежде чем арестовывать подозреваемого.

На прошлой неделе польская прокуратура сообщила Германии в письме, что подозреваемый покинул страну. В письме также обсуждалось, заинтересованы ли немецкие правоохранители в том, чтобы их польские коллеги провели обыск в доме подозреваемого под Варшавой.

Немецкие власти расценили это письмо как «оскорбление», так как Польша не выполнила ордер на арест.

Тем временем РФ подала жалобу на Германию в связи с отсутствием прогресса в расследовании взрывов на «Северном потоке» и предложила провести переговоры о «выполнении Германией своих международных обязательств в борьбе с терроризмом». Об сообщил сотрудник МИД России Олег Тяпкин.

По данным немецких следователей, еще в прошлом году Польша отказалась предоставить записи с камер наблюдения яхты, пришвартованной в польском порту Колобжег, а также данные мобильного трафика в том же районе.

Служба внутренней безопасности Польши ABW заявила тогда, что таких записей не существует, сославшись на стандартную процедуру удаления записей раз в 30 дней.

Некоторые немецкие правоохранители и политики утверждают, что польские власти намеренно пытаются помешать расследованию.

Германия также расследует роль экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в подрыве «Северного потока» в сентябре 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский якобы первоначально одобрил план, но затем приказал его отменить. Залужный же, несмотря на приказ, продолжил операцию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», проходящих по дну Балтийского моря из России в Германию, произошли три взрыва, вызвавшие масштабные утечки газа. Из четырех ниток газопровода осталась целой только одна.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии. Россия считает, что во взрывах заинтересованы США и их союзники. Западные и российские СМИ писали о разных версиях - от диверсии самих россиян до причастности Украины. Президент Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция прекратила расследование взрыва «Северного потока» из-за отсутствия юрисдикции. Вслед за Швецией из расследования вышла и Дания.