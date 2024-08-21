ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иран запросил статус наблюдателя в ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия рассмотрела запрос Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС, отметив развитие торгово-экономического сотрудничества
Иран запросил статус наблюдателя в ЕАЭС
Фото: Reuters / Others
21 августа 2024 г.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о рассмотрении запроса Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Консультации по этому вопросу прошли в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

Участники консультаций положительно оценили развитие сотрудничества между ЕАЭС и Ираном. «Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии.

Окончательное решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя будет приниматься главами государств-членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Совет собирается не реже одного раза в год, и решения принимаются консенсусом. Последнее заседание состоялось 8 мая 2024 года.

ЕАЭС, основанный в 2015 году, включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Союз нацелен на формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также на проведение согласованной экономической политики между странами-участницами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us