Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о рассмотрении запроса Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Консультации по этому вопросу прошли в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

Участники консультаций положительно оценили развитие сотрудничества между ЕАЭС и Ираном. «Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии.

Окончательное решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя будет приниматься главами государств-членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Совет собирается не реже одного раза в год, и решения принимаются консенсусом. Последнее заседание состоялось 8 мая 2024 года.

ЕАЭС, основанный в 2015 году, включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Союз нацелен на формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также на проведение согласованной экономической политики между странами-участницами.