ПОЛИТИКА
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ООН: Ливия на грани новой нестабильности
Представитель ООН Стефани Кури предупреждает об ухудшении ситуации в Ливии и призывает к возобновлению политических переговоров
ООН: Ливия на грани новой нестабильности
Фото: Reuters / Others
21 августа 2024 г.

Заместитель Специального представителя по Ливии Стефани Кури предупредила Совет Безопасности ООН о стремительном ухудшении политической, военной и ситуации с безопасностью в стране за последние два месяца. Она отметила рост напряженности между соперничающими правительствами и односторонние военные действия.

В настоящее время Ливией управляют две конкурирующие администрации: признанное ООН Правительство национального единства в Триполи и правительство, назначенное Палатой представителей, в Бенгази. Попытки ООН провести выборы неоднократно проваливались, что усугубляло политический кризис.

«В отсутствие возобновленных политических переговоров, ведущих к созданию единого правительства и проведению выборов, вы видите, к чему это ведет — большей финансовой и безопасностной нестабильности, закреплению политических и территориальных разногласий и большей внутренней и региональной нестабильности», — предупредила Кури.

Среди недавних проблем - закрытие крупнейшего нефтяного месторождения Шарара, попытки сместить управляющего Центральным банком и односторонние политические решения, принятые восточной Палатой представителей.

ООН призывает к деэскалации напряженности и возобновлению политических переговоров как первому шагу к стабилизации ситуации в стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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