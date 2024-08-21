Заместитель Специального представителя по Ливии Стефани Кури предупредила Совет Безопасности ООН о стремительном ухудшении политической, военной и ситуации с безопасностью в стране за последние два месяца. Она отметила рост напряженности между соперничающими правительствами и односторонние военные действия.

В настоящее время Ливией управляют две конкурирующие администрации: признанное ООН Правительство национального единства в Триполи и правительство, назначенное Палатой представителей, в Бенгази. Попытки ООН провести выборы неоднократно проваливались, что усугубляло политический кризис.

«В отсутствие возобновленных политических переговоров, ведущих к созданию единого правительства и проведению выборов, вы видите, к чему это ведет — большей финансовой и безопасностной нестабильности, закреплению политических и территориальных разногласий и большей внутренней и региональной нестабильности», — предупредила Кури.

Среди недавних проблем - закрытие крупнейшего нефтяного месторождения Шарара, попытки сместить управляющего Центральным банком и односторонние политические решения, принятые восточной Палатой представителей.

ООН призывает к деэскалации напряженности и возобновлению политических переговоров как первому шагу к стабилизации ситуации в стране.