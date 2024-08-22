Действия США и их западных союзников могут привести к глобальной войне, если Вашингтон «продолжит провоцировать конфликт вокруг Украины и поддерживать атаки на российскую территорию». Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» и близкий соратник президента РФ Владимира Путина Сергей Чемезов.

«Мы настроены жить мирно, но в ситуации, когда Запад во главе с США провоцирует войну, мы обязаны быть готовы», — сказал он.

В письменном ответе на вопросы Reuters Чемезов повторил позицию Кремля, утверждая, что «спецоперация» является конфликтом между Западом и Россией.

«Идет третий год спецоперации – Россия чувствует себя уверенно», — добавил Чемезов.

Чемезов также предупредил, что действия США по поставке оружия Украине и разрешение на удары по российской территории увеличивают риск втягивания мира в глобальный конфликт.

«Чем дальше, тем больше риск, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Выглядит странным, но западные страны словно не понимают, чем это чревато для них самих», — считает глава «Ростех».

Несмотря на сложности, Чемезов видит положительные стороны в санкциях. По его словам, уход таких крупных компаний, как Boeing и Airbus, предоставляет «Ростеху» возможность занять значительные доли на рынках авиастроения, энергетического оборудования и медтехники.

«Сумели извлечь из ситуации плюсы и сделать нужные выводы. Один из них: больше никакого совместного бизнеса на доверии с западными странами!» - сказал Чемезов.

Чемезов добавил, что вклад оборонных компаний, включая «Ростех», в рост российской экономики велик: «И он останется значительным долгое время. Даже после окончания СВО (военная кампания России против Украины – прим. ред.) военная продукция будет востребована многие годы вперед».