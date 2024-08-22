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Турция опровергла слухи о выводе войск из Ирака
Центр по борьбе с дезинформацией при президенте Турции опроверг информацию о том, что подписанное с Ираком соглашение подразумевает вывод турецких военных сил с иракской территории
Турция опровергла слухи о выводе войск из Ирака
Центр по борьбе с дезинформацией при президенте Турции опроверг информацию о том, что подписанное с Ираком соглашение подразумевает вывод турецких военных сил / Photo: Reuters
22 августа 2024 г.

В заявлении, опубликованном на официальной странице Центра по борьбе с дезинформацией при президенте Турции, опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что новое соглашение с Ираком предусматривает вывод турецких войск из страны. В заявлении подчеркнули, что в документе, посвященном вопросам военной координации и борьбы с терроризмом, нет такого пункта.

Согласно соглашению, Турция и Ирак создадут совместные центры в Багдаде и Башике для координации безопасности и совместного обучения. Работа этих центров будет направлена на устранение угроз, исходящих от террористических организаций, и на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Также в заявлении подчеркнули, что Турция продолжает решительную борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами. В Центре по борьбе с дезинформацией при президенте Турции призвали граждан не доверять непроверенной информации из неофициальных источников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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