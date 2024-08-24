Президент США Джо Байден в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на частичный отвод израильских сил с границы Египта и Газы в рамках первой фазы сделки по освобождению заключенных и прекращению огня в Газе.

Как сообщает портал Axios, Нетаньяху частично принял просьбу, согласившись отказаться от одной израильской позиции вдоль границы Газы с Египтом.

Речь идет о выводе сил с полосы шириной 1-2 километра вблизи побережья Рафаха. После этого США поддержали позицию Израиля о сохранении других сил израильской армии вдоль Филадельфийского коридора в первой фазе сделки. Египет, в свою очередь, согласился передать ХАМАС обновленные карты размещения израильских войск.

Директор ЦРУ Билл Бернс присоединился к переговорам в Каире, а Байден провел телефонные переговоры с лидерами Катара и Египта о ходе сделки. Новый раунд переговоров запланирован на воскресенье в Каире с участием представителей США, Катара, Израиля и Египта.

Израильские чиновники сомневаются, что ХАМАС согласится на новые карты с незначительно уменьшенным присутствием израильских войск. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби подчеркнул важность участия всех сторон, включая ХАМАС, в переговорном процессе для достижения соглашения.

В последнее время различные источники в СМИ выражали сомнения в возможности быстрого достижения соглашения. Причиной этого стала позиция главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, который твердо отстаивает необходимость сохранения военного присутствия Израиля в двух стратегически важных зонах - Филадельфийском коридоре и коридоре «Нецарим», разделяющим палестинский эксклав на южную и северную зоны.

Эти требования премьер-министра, по мнению ряда участников переговорного процесса, создают существенные препятствия на пути к компромиссу между сторонами конфликта.