Европейский союз впервые обсудит возможность отправки военных инструкторов в Украину. По информации немецкого издания Welt, этот вопрос будет рассмотрен министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, а также 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).

Инициатива возникла после обращения украинских властей к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю 31 мая. Страны-члены ЕС разделились во мнениях: Франция, страны Балтии, Дания и Швеция поддерживают идею, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения выступают против, опасаясь эскалации конфликта.

Обсуждение будет основано на конфиденциальном документе Европейской службы внешних действий под названием «Стратегический обзор тренировочной миссии ЕС в Украине». В документе отмечается, что Украина ожидает до 150 тыс. новобранцев в результате майской мобилизации и планирует создать десять новых пехотных бригад.

Решение об отправке инструкторов может быть принято в контексте продления мандата Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR) в ноябре этого года. В случае положительного решения, мандат может быть расширен для включения обучения на территории Украины.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявлял о возможных «трагических» последствиях в случае появления западных военных инструкторов в Украине. Он также пригрозил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории западных стран.

Впоследствии Владимир Путин заявил, что на территории Украины уже находятся военные инструкторы и советники, которых направили западные страны. По его словам, они несут потери, о чем «принято умалчивать».