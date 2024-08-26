26 августа 1071 года под командованием правителя Великой Сельджукской империи Алп-Арслана в битве при Малазгирте была одержана победа над Византийской армией. С этого события прошло 953 года. Эта битва имела чрезвычайно важные результаты для турецкой, исламской и мировой истории, открыв туркам-сельджукам и тюркским народам путь в Анатолию. Победа при Малазгирте определила судьбу Анатолии и ее новых хозяев, а также инициировала длительное и тесное взаимодействие между турками и западным миром, что изменило историю не только Византийской империи, но и всего Запада.

В последние десятилетия интерес к этой теме в Турции резко возрос и было выпущено множество академических публикаций по этой теме.

Еще до масштабного прихода в Анатолию турки уже имели тесные связи с этим регионом в период Аббасидского халифата. Некоторые турецкие военачальники, служившие Аббасидам, участвовали в военных походах на Анатолию и наносили серьезные удары по византийской обороне. Эти походы стали своего рода подготовкой к завоевательным кампаниям, которые турки-сельджуки развернули в Анатолии в XI веке.

Тогрул-бек и Чагры-бек, внуки Сельджука, были в то время вождями огузов в Центральной Азии.

Чагры-бек, возглавив отряд сельджукских воинов, организовал разведывательный поход на запад в Анатолию. Там он одержал победы над армянскими и грузинскими княжествами, подвластными Византии. В результате Чагры-бек установил контроль над значительной частью бассейна озера Ван и Нахчываном. В 1021 году он вернулся в Мавераннахр к своему брату Тогрул-беку. Благодаря разведывательному походу Чагры-бека в Восточную Анатолию, сельджуки смогли наглядно убедиться в слабости местных княжеств и в недостаточной обороноспособности региона. В его отчетах было отмечено: «Я не встретил силы, которая могла бы нам противостоять», что свидетельствовало о состоянии византийского управления в Анатолии в тот момент.

В 1037 году, после завоевания Персии и соседних территорий, Тогрул-бек основал Великую Сельджукскую империю.

В сентябре 1048 года сельджукские войска нанесли византийцам сокрушительное поражение. В этой битве, вошедшей в историю как битва при Пасинлере, многие византийские солдаты, а также грузинский царь были захвачены в плен. Однако по приказу Тогрул-бека царь и пленники были освобождены.

Как отмечают историки, эта победа сельджуков, произошедшая за 23 года до битвы при Малазгирте, стала важным предвестником будущего завоевания Анатолии турками.

В результате этой победы стороны были близки к заключению мирного договора в пользу сельджуков, однако Византия отказалась от условия о ежегодной выплате дани, что помешало установить долгосрочный мир. По приказу Тогрул-бека сельджуки возобновили походы в Анатолию с еще большей интенсивностью, начав новый этап экспансии.

В 1054 году Тогрул-бек возглавил поход в Восточную Анатолию и достиг района Мурадийе на северо-востоке от озера Ван. Оттуда он продолжил завоевательский путь и приступил к осаде крепости Малазгирта. Однако Тогрул-бек был вынужден прервать осаду и сосредоточиться на других завоеваниях. Разделив свою армию на несколько отрядов, он успешно вел походы по всему региону, от Восточной Анатолии до Кавказа, наводя ужас на византийцев.

Эти походы позволили Тогрул-беку оценить, насколько Анатолия подходит для будущих поселений многочисленных огузов, которые тогда жили в Азербайджане и у границ Анатолии. Это также дало ему возможность скорректировать свою стратегию в отношении региона.

В 1055 году сельджуки заняли столицу Аббасидов Багдад. Тогрул-бек свел Аббасидских халифов к роли номинальных правителей и взял под свой контроль армии халифата, начав военные наступления против Византийской империи, стремясь расширить границы своей империи и объединить исламский мир.

После смерти Тогрул-бека руководство сельджуками перешло к его племяннику, сыну Чагры-бека, Алп-Арслану.

Когда Алп-Арслан пришел к власти в 1063 году, он немедленно продолжил военные кампании. Его правление отличалось активным расширением территории Сельджукской империи и укреплением ее границ.

В 1071 году состоялась битва между армиями Сельджуков и Византийской империи. Сельджуки под командованием Алп-Арслана одержала победу над византийскими войсками во главе с императором Романом IV Диогеном.

В этой битве бок о бок вместе с турками в армии сельджуков сражались и другие мусульманские народы региона.

Армия Византии в разы превосходило по численности армию сельджуков. Более того, в их рядах было большое количество наемников, представителей разных народов. Одними из таких наемников были многочисленные тюркские племена, некоторые из них, по одной из версий историков, присоединились к сельджукам прямо во время битвы.

Византийцы понесли полное поражение и их армия была разгромлена. Этот разгром византийцев привел к значительному ослаблению их контроля над территорией и укреплению позиций сельджуков в регионе.

При правлении сына Алп-Арслана, Мелик-шаха, государство Сельджуков достигло наивысшего расцвета, охватив территорию около 4 млн квадратных километров — от Анатолии и Леванта на западе до Гиндукуша на востоке, от Центральной Азии на севере до Персидского залива на юге. Империя существовала с 1037 по 1308 год, хотя владычество сельджуков за пределами Анатолийского полуострова закончилось в 1194 году.

Сельджуки также сыграли ключевую роль в противостоянии Первому и Второму крестовым походам.

В Турции придают большое значение изучению победы при Малазгирте. Для сохранения памяти об этом событии ведутся постоянные исследования и активно работают историки и археологи.

В 2022 году в Стамбуле прошла премьера фильма «Малазгирт 1071», созданного в сотрудничестве с турецкой телерадиокомпанией TRT. Генеральный директор канала Мехмет Захид Собаджи выразил уверенность, что фильм, рассказывающий об исторической победе турок-сельджуков, восполнил пробел в киноиндустрии.

А в эти дни в районе Ахлат провинции Битлис традиционно проводятся празднования, приуроченные к годовщине победы в сражении при Малазгирте. Местные жители активно участвовали в организации мероприятий, посвященных этому историческому событию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие в торжествах по случаю годовщины победы при Малазгирте. Президент Эрдоган, отметив, что попытки нарушить вечное и неугасимое братство народа обречены на провал, призвал к единству и сплоченности среди граждан.