Глава корпорации Meta Марк Цукерберг заявил, что правительство США оказывало давление на Facebook, требуя цензуры контента, связанного с COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

В письме, направленном Комитету по судебной системе Палаты представителей США, Цукерберг сообщил, что представители Белого дома оказывали давление на сотрудников Facebook, требуя удаления или ограничения контента, связанного с пандемией COVID-19, включая юмор и сатиру на эту тему.

Цукерберг признал, что подчинение этим требованиям было ошибкой, и выразил сожаление, что не противостоял давлению со стороны правительства раньше. Он подчеркнул, что Meta готова в будущем бороться с подобными попытками вмешательства.

В своем письме основатель Meta также рассказал о снижении рейтинга материала, связанного с предполагаемой коррупцией в семье Джо Байдена, объяснив это необходимостью проверки фактов из-за угрозы «российской дезинформации». Цукерберг заверил, что компания больше не будет прибегать к таким мерам в отношении непроверенных материалов.

В августе 2021 года Meta заявила, что удалила более 20 млн постов на платформах Facebook и Instagram за нарушение правил, связанных с дезинформацией о COVID-19 во время пандемии. Более 190 млн постов были отмечены как содержащие недостоверную информацию.