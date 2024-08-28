Спустя два года после того, как глава ООН по правам человека заявила, что репрессии Китая против уйгуров в Синьцзяне могут представлять собой «преступления против человечности», ее преемник во вторник призвал провести полное расследование обвинений, а правозащитные группы - усилить давление на Пекин.

31 августа 2022 года в долгожданном докладе, опубликованном в последний день ее работы, тогдашний Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) были совершены «серьезные нарушения прав человека» в контексте применения китайским правительством стратегий борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Ее преемник Фолькер Тюрк неоднократно призывал Китай устранить проблемы, задокументированные в 46-страничном докладе Бачелет, включая произвольные задержания уйгуров и разлучение детей с их семьями. Однако усилия ООН наталкивались на гневные осуждения и упирания со стороны китайских дипломатов.

Во вторник офис Тюрка в Женеве повторил призыв к действиям.

«Что касается СУАР, мы понимаем, что многие проблемные законы и политика остаются в силе, и мы вновь призвали власти провести полный обзор с точки зрения прав человека правовой базы, регулирующей национальную безопасность и борьбу с терроризмом, и усилить защиту меньшинств от дискриминации», - говорится в заявлении офиса комиссара ООН по правам человека во вторник.

«Обвинения в нарушении прав человека, включая пытки, должны быть полностью расследованы», - заявила Равина Шамдасан, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека..

«Мы также продолжаем внимательно следить за текущей ситуацией с правами человека в Китае, несмотря на трудности, связанные с ограниченным доступом к информации и страхом репрессий против лиц, взаимодействующих с Организацией Объединенных Наций», - добавила Шамдасан.

В заявлении также содержится призыв к Пекину «предпринять незамедлительные шаги по освобождению всех лиц, произвольно лишенных свободы, и прояснить статус и местонахождение тех, чьи семьи пытались получить информацию о них».

Правозащитные группы и эксперты приветствовали новое заявление ООН, но они также призвали оказать большее давление, чтобы преодолеть сопротивление Китая, которое препятствовало прогрессу в этом вопросе с момента выхода доклада в августе 2022 года.

«Два года назад мы приветствовали доклад <…> о ситуации с правами человека уйгуров и других тюрок-мусульман в Китае. С тех пор, к сожалению, мы не увидели ничего, что могло бы повысить осведомленность об их бедственном положении или улучшить его», - сказала Кэт Косгроув из американской наблюдательной группы Freedom House в эфире уйгурского радио RFA.

«ООН обязана продолжать использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить КПК (Коммунистическую партию Китая - прим. ред.) прекратить преследования и репрессии, включая предоставление независимым следователям полного доступа в Синьцзян», - добавила она.

Международная служба по правам человека (ISHR), группа по защите прав человека, также приветствовала заявление Верховной комиссии, но призвала агентство ООН к конкретным действиям, включая создание группы по мониторингу и отчетности.