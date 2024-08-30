Диверсант Владимир З., которого власти ФРГ подозревают в подрыве трубопроводов «Северного потока» под Балтийским морем, смог избежать ареста в Германии и сбежать в Украину, сообщают немецкие СМИ. По их данным, он смог пересечь границу на автомобиле украинской дипмиссии в Польше. При этом официальная Варшава якобы заранее предупредила диверсанта о том, что полиция ФРГ выдала ордер на его арест.

Серия взрывов на «‎Северных потоках»‎ в сентябре 2022 года полностью остановила поставки природного газа из России в Германию. Ответственности за взрывы никто не взял. Совместное расследование ФРГ, Швеции и Дании все еще продолжается.

По предварительным данным немецкой прокуратуры, за диверсией стоит группа граждан Украины. В начале июля Берлин выдал ордер на арест одного из членов группы.

Немецкий канал ARD отмечает, что речь идет о Владимире З., украинце, нашедшем убежище в Польше. По данным канала, он смог укрыться от расследования — вероятно, благодаря тому, что польские власти не приложили усилий для его задержания.

По сообщениям, следователи установили, что еще два человека, супружеская пара, также граждане Украины, были членами группы диверсантов, погрузились на дно Балтийского моря у острова Борнхольм и подорвали обе нитки газопровода.

Как пишет журнал Der Spiegel, подозреваемый Владимир З. смог въехать в Украину 6 июля на автомобиле, принадлежащем украинскому посольству в Варшаве. Польские полицейские якобы сообщили, что для них «‎он герой‎»‎, поскольку смог остановить потоки российского газа в ФРГ.

Владимир З. уже был в поле зрения немецких властей, но они не успели выдать ордер на его арест. Источники издания в службе безопасности утверждают, что Германия «очень зла» на Польшу и не забудет «нечестную игру» Варшавы.