ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Медведи» покидают Африку ради Курска
Наемники из российской бригады «Медведи» покидают Буркина-Фасо и возвращаются в Курскую область из-за наступления ВСУ
«Медведи» покидают Африку ради Курска
Фото: Reuters / Reuters
30 августа 2024 г.

Российские наемники из добровольческой бригады «Медведи» покидают африканское государство Буркина-Фасо. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

По данным издания, причиной их отъезда из Африки стал перевод в Курскую область на фоне наступления Вооруженных сил Украины, которое продолжается с 6 августа. Бригада, численностью около ста человек, прибыла в столицу Буркина-Фасо Уагадугу в мае для обеспечения безопасности «ряду ключевых фигур, включая капитана Ибрагима Траоре».

Командир бригады Виктор Ермолаев, известный по позывному «Джедай», подтвердил информацию о выводе «Медведей» из Буркина-Фасо в беседе с журналистами Le Monde.

Ранее российский портал «Царьград» сообщил, что «81-я отдельная бригада специального назначения «Медведи» возвращается из Африки в Россию под Курск для защиты территории. 27 августа в телеграм-канале «Медведей» также появилось сообщение, что «в связи с последними событиями» бригада возвращается на базу в аннексированном Крыму.

81-я добровольческая бригада «Медведи» была создана в 2023 году из ветеранов армейского спецназа в аннексированном Крыму.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us