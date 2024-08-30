Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «однозначно негативно» расценивает призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы оставить исторические вопросы историкам. И заявил, что без согласия Варшавы Украине не видать членства в Евросоюзе.

«Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы — полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам», — ответил Кулеба, после того как польские журналисты спросили, когда Украина разрешит специалистам из Польши эксгумировать тела погибших поляков в ходе Волынской трагедии 1943 года.

«Украина не станет членом Европейского союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они немалочисленны - это не только вопрос границ, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурных и политических стандартов», - цитирует слова Туска польское новостное агентство Polska Agencja Prasowa.

Туск подчеркнул, что в любом случае Украине придется «оправдать польские ожидания с точки зрения не столько «захоронений» истории, сколько организации наших отношений на основе правды о волынском вопросе».

По его словам, достоверная оценка событий во время и после Второй мировой войны важна для установления прочных польско-украинских отношений.

Туск заявил, что будет «все яснее и яснее» объяснять необходимость урегулировать польско-украинские отношения, особенно во время председательства Польши в Совете ЕС.