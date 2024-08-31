Основатель Telegram Павел Дуров на допросе в Париже рассказал о своих контактах с французскими спецслужбами. Об этом сообщает газета Liberation со ссылкой на источники. По их данным, Дуров, обладающий в числе прочих французским гражданством, поддерживал связи с представителями контрразведки — Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI).

В частности, как отмечает издание, Дуров встречался с сотрудниками контрразведки в Дубае. Точные даты встречи не раскрываются. При этом сообщается, что во время беседы Дуров якобы дал понять, что «неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О какой именно информации идет речь, не уточняется.

Источники Liberation также утверждают, что основатель Telegram открыл официальный канал связи с DGSI, включающий горячую линию и специальный адрес электронной почты. Обмен информацией через эти каналы, по словам источников, позволил предотвратить несколько терактов.

После своего задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству с французскими правоохранительными органами и передал им свой мобильный телефон вместе с кодом доступа, сообщает издание.

Среди обвинений, предъявленных Дурову во Франции, значится отказ от сотрудничества с властями. Большинство обвинений связаны с тем, что мессенджер Telegram используется для совершения тяжких преступлений. Адвокат Дурова назвал обвинения абсурдными.

Напомним, что Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже после его прилета из Баку. Через четыре дня он был освобожден под судебный надзор с условием внесения залога в размере 5 млн евро. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не имеет права покидать территорию Франции.