Россия не будет вести переговоры о статусе своих территорий. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT. Он прокомментировал недавнюю атаку ВСУ на Курскую область и слова президента Украины Владимира Зеленского о «пополнении обменного фонда».

«Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — подчеркнул Лавров.

«То, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Он же сказал, что это будет нужно для последующих обменов. И пленных наберу, и квадратные километры захвачу. Достаточно так простодушно, наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о позиции президента Владимира Путина, который не исключает переговоров, но предупреждает, что чем дольше их откладывают, тем труднее будет договариваться. Лавров отметил, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году достичь соглашения было проще, чем сейчас.

Ранее озвученные условия России для мирных переговоров включают нейтральный статус Украины и признание захваченных территорий. Киев отвергает эти условия, настаивая на выводе российских войск к границам 1991 года.

Как сообщали американские СМИ, планировавшиеся на август секретные переговоры в Дохе были отложены из-за военной операции ВСУ в Курской области.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что мирные предложения России не аннулированы, но с учетом боев в Курской области сейчас о них речи не идет. По его словам, «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации на поле боя.