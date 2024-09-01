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Россия под массовым налетом дронов
Российские ПВО за ночь сбили 158 беспилотников над 15 регионами. Целью атак были в том числе энергетические объекты, включая НПЗ в Москве и ГРЭС в Подмосковье
Россия под массовым налетом дронов
Фото: Telegram-канал Гладкова / Others
1 сентября 2024 г.

В ночь на 1 сентября российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на территорию страны. По данным Министерства обороны РФ, было уничтожено и перехвачено 158 дронов самолетного типа над 15 регионами России.

Наибольшее количество БпЛА было сбито над приграничными областями: 46 - над Курской, 34 - над Брянской, 28 - над Воронежской и 14 - над Белгородской. Атакам также подверглись Москва и Московская область, где были сбиты 9 дронов.

Несколько беспилотников пытались атаковать энергетические объекты. В Москве два дрона были нацелены на нефтеперерабатывающий завод в Капотне. «Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Подмосковье атаке подверглась Каширская ГРЭС. В Тверской области, по сообщениям Telegram-канала Astra, после атаки БпЛА возникли пожары на ГРЭС и газораспределительной сети в Конаково.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках на Белгород, во время которых были сбиты несколько воздушных целей. Несмотря на масштаб атаки, по официальным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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