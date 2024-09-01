Директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин заявил, что России необходима «специальная демографическая операция», чтобы предотвратить массовое вымирание населения в будущем. В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что проблема демографии имеет «катастрофический характер».

«Мы в год теряем по 500-600 тыс. человек. И это создает угрозу национальной безопасности, учитывая размеры территории и необходимость значительного количества людей для поддержания нужных для экономики темпов роста. Так что одной из важнейших задач сегодня становится даже не восполнение, а увеличение численности населения страны», — отметил Бахтизин.

Ученый напомнил о прогнозе ООН, согласно которому к концу столетия население России может сократиться до 120,5 млн человек. В то же время прогноз финансируемого ВОЗ института еще более пессимистичен — всего 106 млн человек.

Одним из эффективных способов повышения рождаемости в России Бахтизин назвал дезурбанизацию — переселение населения по всей территории страны и увеличение жилплощади на человека. Однако он признал, что такие эксперименты в других странах не дали результатов, так как сельская местность не может конкурировать с городами по уровню жизни.

«У нас тоже была попытка — «дальневосточный гектар», но и она, по сути, ничем не кончилась, потому что потенциальных переселенцев не устраивало качество предоставляемых земельных наделов и отсутствие подъемных средств, необходимых для обустройства. А дом на что строить? И самое главное: должна быть развитая инфраструктура, чтобы люди захотели переезжать. Все это требует огромных инвестиций», — пояснил он.

Бахтизин добавил, что прогнозы РАН показывают дальнейшее снижение рождаемости в России из-за уменьшения числа женщин в репродуктивном возрасте. По его расчетам, к 2030 году их количество сократится на 9%.

В 2023 году коэффициент рождаемости в России упал до 1,4, достигнув минимума за 17 лет. Число новорожденных ежегодно сокращается уже более 10 лет подряд. В майском указе президент России Владимир Путин поставил цель повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

«Стране нужна специальная демографическая операция, связанная с достижением целевых показателей, которые обозначил президент», — резюмировал Бахтизин.