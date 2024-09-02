Если Китай претендует на Тайвань из соображений территориальной целостности, то он также должен забрать земли, переданные династией Цин Российской империи в XIX веке. Об этом 1 сентября заявил президент Тайваня Лай Циндэ.

Он упомянул Айгунский договор 1858 года, по которому Китай передал Российской империи обширные территории на Дальнем Востоке, где сейчас проходит большая часть современной границы вдоль реки Амур. По нему РФ получила практически весь Уссурийский край — ныне территория Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края российского Дальнего Востока.

Китай считает Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом. Правительство в Тайбэе отвергает эти претензии, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

Первоначально династия Цин отказалась ратифицировать договор, но через два года он был подтвержден Пекинской конвенцией 1860 года, которую Китай относит к так называемым «неравноправным» договорам с иностранными державами XIX века. По Пекинской конвенции Китайская империя Цин была вынуждена передать России еще больше территории — практически весь нынешний Приморский край (от Хабаровска до границы с Корейским полуостровом).

«Намерение Китая атаковать и аннексировать Тайвань вызвано не тем, что говорит или делает какой-либо человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности», — отметил Лай.

«Если это ради территориальной целостности, почему бы не забрать обратно земли, оккупированные Россией, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли?» — добавил президент.

Правительство Китая утверждает, что Тайвань был китайской территорией с древних времен. В 1895 году династия Цин передала Тайвань Японии в рамках другого «неравноправного» договора, а в 1945 году, в конце Второй мировой войны его заняло правительство Китайской Республики, бежавшее на остров после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

Лай отметил, что на самом деле Китай не руководствуется идеей восстановления территориальной целостности, а хочет изменить основанный на правилах международный порядок.