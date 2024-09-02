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Миллионы на «откатах»: В РФ задержан высокопоставленный военный
Следственный комитет России задержал заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по подозрению в получении взяток на сумму не менее 20 млн рублей
Миллионы на «откатах»: В РФ задержан высокопоставленный военный
Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов / Фото: Минобороны РФ / Others
2 сентября 2024 г.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, Муминджанов присвоил более 20 ммлн рублей, занимаясь вопросами материально-технического обеспечения в округе.

Ранее Муминджанов возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны России и курировал вещевое довольствие. Следствие утверждает, что он получал «откаты» от поставщиков обмундирования за помощь в заключении с ними контрактов от имени министерства. Общий объем контрактов, заключенных при его участии, превышает 1,5 млрд рублей. Среди этих контрактов были и те, которые касались поставок для российской армии на войне в Украине.

Также выяснилось, что Муминджанов и его семья владеют объектами недвижимости в Москве и Воронеже на сумму более 120 млн рублей. Следователи сейчас проверяют законность приобретения этой собственности.

В последние месяцы против ряда чиновников Министерства обороны России неоднократно выдвигались обвинения в коррупции и мошенничестве.

В тот же день Следственный комитет начал пересматривать дело бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны Ильи Тимофеева, обвиняемого в незаконных действиях с бронетехникой и получении взяток от подрядчиков. Тимофеев заявляет о своей невиновности и утверждает, что его оговорили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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