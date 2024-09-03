В России арестовали еще одного генерала. 235-й гарнизонный военный суд отправил заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова в СИЗО.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Муминджанова меры пресечения в виде заключения под стражу». - сказал судья Андрей Толкаченко.

Согласно постановлению, Муминджанов будет находиться в СИЗО до 2 ноября.

Генерал был задержан накануне. По данным следствия, когда Муминджанов занимал должность начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Он отвечал за поставки вещевого имущества для российской армии и, как утверждает следствие, получил многомиллионную взятку за то, чтобы компания приняла гособоронзаказ на 1,5 млрд рублей.

Следствие также заявляет, что в настоящее время проверяется законность приобретения генералом недвижимости в Москве и Воронеже на общую сумму более 120 млн рублей.

В отношении замкомандующего возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Это уже четвертый высокопоставленный российский военный, арестованный за последний месяц. Все они, кроме Муминджанова, обвиняются в хищении средств в особо крупном размере.