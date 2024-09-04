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Сколько человек пропали без вести в Курской области?
Поисково-спасательная группа «Лиза Алерт» сообщила, что из 918 местных жителей, считавшихся пропавшими без вести, пока были найдены лишь 207 человек
Сколько человек пропали без вести в Курской области?
Фото: Reuters / Others
4 сентября 2024 г.

Почти 700 жителей приграничных районов Курской области РФ остаются пропавшими без вести спустя почти месяц после неожиданного наступления украинских войск. Об этом во вторник сообщила российская поисково-спасательная группа «Лиза Алерт».

Из 918 человек, считавшихся пропавшими без вести в прошлом месяце, 202 были найдены живыми, а пять человек были признаны погибшими. Поиски остальных 698 пропавших жителей продолжаются, говорится в сообщении группы в социальных сетях.

В среду губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что местонахождение более 500 человек было установлено при помощи российского «Красного креста», местных властей и сотрудников правоохранительных органов.

Украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, захватив десятки населенных пунктов и заставив эвакуироваться около 130 тыс. человек. По оценкам, 20 тыс. человек остаются в районах, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

«Лиза Алерт» перестала публиковать объявления о пропаже людей в середине августа по настоянию региональных властей. В организации заявили тогда, что этого требует защита обратившихся от потенциальных мошенников.

В начале августа российская прокуратура распорядилась закрыть страницу в социальной сети VK, посвященную пропавшим без вести в Cуджанском районе Курской области, который на данный момент контролируется украинскими войсками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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