ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: «Нам нужна новая энергия»
Президент Украины отметил необходимость обновления в правительстве и воздержался от прогнозов о будущем уволенных министров. Рада ранее освободила ряд чиновников от должностей
Зеленский: «Нам нужна новая энергия»
Фото: Reuters / Others
4 сентября 2024 г.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал изменения в составе правительства во время встречи с прессой.

Зеленский выразил благодарность министрам и всей команде Кабмина, работавшим ради Украины в течение последних четырех-пяти лет. «Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. И международная политика, дипломатия не является исключением», — заявил он.

Президент воздержался от прогнозов относительно будущих назначений уволенных министров, отметив, что ответы появятся, когда им будут предложены новые должности.

4 сентября Верховная рада уже освободила от должностей нескольких министров, включая главу Минприроды, министра стратегических отраслей промышленности, министра юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы был отложен из-за возможного провала голосования.

По информации источников, Ольга Стефанишина может совместить должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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