Китай усиливает связи с Африкой. Председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября на 9-м саммите Форума сотрудничества Китай–Африка (FOCAC) в Пекине пообещал выделить более $50 млрд африканскому континенту. Эту сумму КНР планирует выделить в течение следующих трех лет, уточнил политик.

Китайский лидер сообщил, что более половины из заявленной суммы в $50 млрд будет предоставлено в виде кредитов. $11 млрд будут предоставлены в виде различных грантов. Кроме того, этот пакет включает китайские инвестиции в размере $10 млрд.

Си Цзиньпин отметил, что отношения Китая с африканскими странами «сейчас находятся на лучшем уровне в истории». Он также объявил о повышении уровня отношений со всеми странами континента до «стратегического».

«Учитывая будущий рост, я предлагаю поднять двусторонние отношения между Китаем и всеми африканскими странами, имеющими дипломатические связи с Китаем, до уровня стратегических отношений», — призвал китайский лидер.

Африканский саммит начался 4 сентября и продлится три дня. Мероприятие стало крупнейшим для Китая: в Пекин прибыли лидеры почти 53 африканских стран (учитывая, что всего на континенте 54 независимые страны).

На мероприятии Китай принял план действий для укрепления отношений с Африкой. В документе, как пояснил Си Цзиньпин, указаны 10 приоритетных областей китайско-африканского сотрудничества для совместного продвижения «справедливой, равноправной, открытой, взаимовыгодной, экологически чистой, разнообразной и инклюзивной модернизации».

Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин будет сотрудничать с африканским континентом в области производственных цепочек, зеленого развития, а также общей безопасности.

Саммит Китай-Африка проводится каждые три года с 2000 года. На полях мероприятия Си Цзиньпин также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Китай не преследует корыстных интересов в Африке, и новые инициативы сотрудничества и действия, объявленные на саммите, направлены на ускорение развития африканских стран и улучшение жизни африканского народа», — сказал Си Цзиньпин в беседе с генсеком ООН.