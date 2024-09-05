Совет по модерации контента Meta снял запрет на публикации с палестинским лозунгом «От реки до моря». Совет постановил, что полный запрет на использование фразы будет препятствовать свободе слова.

Совет по надзору рассмотрел три случая, связанных с публикациями в Facebook, содержащими фразу «От реки до моря», и установил, что они не нарушают правила Meta о разжигании ненависти и подстрекательстве. В то же время полный запрет на эту фразу будет неприемлемым образом препятствовать политическим высказываниям, отметили модераторы.

В решении, поддержанном большинством членов совета, говорится, что лозунг «‎От реки до моря»‎ демонстрирует солидарность с палестинцами, но не призывает к насилию. Ранее Human Rights Watch и американские СМИ сообщали о неоднократных случаях, когда Meta намеренно скрывала из выдачи контент с пропалестинскими фразами из ленты Facebook. Первой под бан попала фраза «‎От реки до моря».

Совет, чьи решения по содержанию обязательны для исполнения на всех платформах Meta (включая WhatsApp, Facebook, Instagram), уточнил, что лозунг «‎От реки до моря» имеет несколько значений и используется «по-разному и с разными намерениями».

Хотя Израиль настаивает, что эту фразу следует ‎‎рассматривать как «поощрение антисемитизма», совет Meta заявил, что лозунг также используется как призыв к солидарности с палестинцами.

«Эту отдельную фразу нельзя понимать как призыв к насилию против группы на основе их защищенных характеристик, как пропаганду исключения определенной группы или поддержку ХАМАС», — говорится в постановлении.

Фраза «От реки до моря Палестина будет свободна» — это призыв к созданию Палестины в границах от реки Иордан и Средиземным морем на западе. Эти территории были оккупированы Израилем в результате войн с 1947 по 1967 годы.

Палестино-американский писатель Юсеф Мунайер подчеркивает, что лозунг «От реки до моря‎»‎ поддерживает палестинцев, живущих «на своей родине как свободные и равноправные граждане».