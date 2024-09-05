Совет по модерации контента Meta снял запрет на публикации с палестинским лозунгом «От реки до моря». Совет постановил, что полный запрет на использование фразы будет препятствовать свободе слова.
Совет по надзору рассмотрел три случая, связанных с публикациями в Facebook, содержащими фразу «От реки до моря», и установил, что они не нарушают правила Meta о разжигании ненависти и подстрекательстве. В то же время полный запрет на эту фразу будет неприемлемым образом препятствовать политическим высказываниям, отметили модераторы.
В решении, поддержанном большинством членов совета, говорится, что лозунг «От реки до моря» демонстрирует солидарность с палестинцами, но не призывает к насилию. Ранее Human Rights Watch и американские СМИ сообщали о неоднократных случаях, когда Meta намеренно скрывала из выдачи контент с пропалестинскими фразами из ленты Facebook. Первой под бан попала фраза «От реки до моря».
Совет, чьи решения по содержанию обязательны для исполнения на всех платформах Meta (включая WhatsApp, Facebook, Instagram), уточнил, что лозунг «От реки до моря» имеет несколько значений и используется «по-разному и с разными намерениями».
Хотя Израиль настаивает, что эту фразу следует рассматривать как «поощрение антисемитизма», совет Meta заявил, что лозунг также используется как призыв к солидарности с палестинцами.
«Эту отдельную фразу нельзя понимать как призыв к насилию против группы на основе их защищенных характеристик, как пропаганду исключения определенной группы или поддержку ХАМАС», — говорится в постановлении.
Фраза «От реки до моря Палестина будет свободна» — это призыв к созданию Палестины в границах от реки Иордан и Средиземным морем на западе. Эти территории были оккупированы Израилем в результате войн с 1947 по 1967 годы.
Палестино-американский писатель Юсеф Мунайер подчеркивает, что лозунг «От реки до моря» поддерживает палестинцев, живущих «на своей родине как свободные и равноправные граждане».