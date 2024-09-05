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Андрей Сибига — новый глава МИД Украины
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины. Решение поддержали 258 парламентариев
Андрей Сибига — новый глава МИД Украины
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига / Фото: Офис президента Украины / Others
5 сентября 2024 г.

Пятого сентября Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел. Украинские СМИ сообщили, что за его кандидатуру высказались 258 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес представление в парламент на назначение Сибиги новым министром иностранных дел. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Верховной Рады.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко и начал свою дипломатическую карьеру в 1997 году.

На пленарном заседании в тот же день Верховная Рада также поддержала отставку предыдущего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ранее на заседании партийной фракции президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину отставки «недостаточной энергией в вопросе продвижения поставок оружия для Украины».

Кулеба, возглавлявший МИД с марта 2020 года, подал заявление об отставке накануне.

The Economist ранее сообщал о возможной отставке Кулебы еще в апреле, когда Сибига был назначен его заместителем. Однако тогда этого не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. Издание отмечает, что дипломатический подход Кулебы не всегда совпадал с более жесткой риторикой Зеленского, несмотря на уважение к нему среди иностранных дипломатов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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