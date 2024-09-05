Министерство иностранных дел Афганистана поддержало решение властей Кыргызстана исключить движение «Талибан» из списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории республики. В заявлении на сайте МИД Афганистана отмечается, что этот шаг Бишкекa является актом политического признания Афганистана на международной арене и способствует укреплению двусторонних отношений.

Обновленный список запрещенных организаций был опубликован Генеральной прокуратурой Кыргызстана 2 сентября. Журналисты обратили внимание, что среди 20 группировок в реестре не оказалось «Талибана».

Однако власти Кыргызстана официально не объявляли об исключении движения из перечня террористических организаций. Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов заявил, что его ведомство не имеет отношения к этому изменению. При этом он допустил, что, учитывая изменения в Афганистане, Кыргызстан мог принять такое решение.

Напомним, что «Талибан» был признан террористическим движением в Кыргызстане в сентябре 2006 года решением Первомайского районного суда Бишкека.

В конце прошлого года Казахстан также исключил «Талибан» из списка запрещенных объединений, сославшись на отсутствие движения в списках террористических организаций Совета Безопасности ООН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил это решение желанием развивать экономическое сотрудничество с Афганистаном.