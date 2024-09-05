Решение бразильского суда о блокировке социальной платформы X (бывший Twitter), похоже, идет на пользу его конкурентам, особенно Bluesky. Сравнительно недавно запущенный сервис микроблогов объявил на прошлой неделе, что пользовательская активность достигла «рекордного уровня»: за два предыдущих дня к ней присоединилось 500 тыс. новых пользователей.

Кроме того, сегодня Bluesky занимает первое место в чарте бесплатных приложений для устройств Apple в Бразилии, опережая аналогичный сервиc Threads от компании Meta (владеет также WhatsApp, Facebook и Instagram), который занял второе место.

«Хорошая работа, Бразилия, вы сделали правильный выбор», - написал в своем блоге генеральный директор Bluesky Джей Грабер.

Платформа стала открытой для новой аудитории только в феврале этого года. В компании утверждают, что по состоянию на май 2024 года у нее было более 6 млн пользователей.

Bluesky впервые была анонсирована в 2019 году как поддерживаемая Twitter инициатива по созданию открытого, децентрализованного социального протокола. С тех пор она стала независимой общественно-полезной корпорацией, а основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров в начале этого года.

Компания X Илона Маска тем временем вступила в обостряющуюся юридическую борьбу с Верховным судом Бразилии из-за отказа компании блокировать определенные аккаунты в рамках государственной борьбы с дезинформацией, как утверждают бразильские власти.

В начале этого месяца компания X заявила, что прекращает свою деятельность в Бразилии, после того как бразильский судья Александр де Мораес предупредил компанию, что она будет запрещена, если не назначит законного представителя в стране. Позже он также пригрозил штрафами пользователям, которые попытаются обойти запрет с помощью VPN-сервисов.

В преддверии запрета президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, похоже, попрощался со своими подписчиками в X и дал ссылку на другие свои аккаунты в социальных сетях. Первой в этом списке была ссылка на Bluesky.