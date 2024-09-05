Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что на президентских выборах США его симпатии - на стороне Камалы Харрис.

«У нас фаворитом был Байден, но вот его сняли с гонки. Он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать Харрис, значит и мы будем поддерживать. Она так заразительно смеется, что это говорит, что у нее все хорошо», - сказал российский президент в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Трамп ввел против России больше санкций, чем любой президент до него, и если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от подобных вещей», - добавил Путин.

Путин уже не в первый раз заявляет, что поддерживает Демократическую партию США.

В феврале этого года российский президент заявил, что Байден предпочтительнее для России, поскольку он более опытен и предсказуем, чем бывший президент-республиканец Дональд Трамп, который снова претендует на высший государственный пост.

Сам же Трамп последовательно отказывается критиковать Путина, начиная со своей первой президентской кампании, которая началась в 2015 году. Предвыборная борьба привела к многолетним расследованиям на предмет связей одержавшего тогда победу Трампа с Москвой, которые в конечном итоге оказались безрезультатными.