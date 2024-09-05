ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы избили международных активистов
На оккупированном Западном берегу госпитализированы двое пропалестинских активистов-иностранцев после нападения незаконных поселенцев
Израильские поселенцы избили международных активистов
Фото: AA / Others
5 сентября 2024 г.

Два международных активиста были ранены в среду, после того как израильские поселенцы напали на них в городе Кусра на севере оккупированного Западного берега. Представитель палестинского Красного полумесяца Ахмед Джибрил сообщил, что бригады скорой помощи доставили активистов в больницу после жестокого нападения.

Среди пострадавших - 22-летний молодой человек и женщина, получившая перелом руки после нападения.

Очевидцы рассказали, что незаконные поселенцы напали на принадлежащие палестинцам сельскохозяйственные земли в Кусре и напали на жителей и активистов международной солидарности. Между поселенцами и жителями завязалась драка, после чего в дело вмешалась израильская армия.

Напряженность на оккупированном Западном берегу остается высокой на фоне смертоносного израильского наступления, в результате которого с 7 октября в секторе Газа погибли почти 41 тыс. палестинцев и более 90 тыс. были ранены.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, за тот же период от огня израильской армии на оккупированном Западном берегу погибли по меньшей мере 685 палестинцев и еще почти 5700 получили ранения.

Консультативное заключение Международного суда ООН признало многолетнюю оккупацию Израилем палестинских земель незаконной. Суд заявил, что она должна быть прекращена «как можно скорее».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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