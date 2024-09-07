Канцлер Олаф Шольц впервые посетит Центральную Азию. Об этом сообщил его пресс-секретарь в пятницу.

По словам официального спикера Шольца Штеффена Хебестрайта, канцлер посетит Узбекистан и Казахстан с 15 по 17 сентября и примет участие в региональном саммите.

Поездка состоится через год после того, как Шольц принял в Берлине лидеров пяти стран Центральной Азии, чтобы обсудить укрепление сотрудничества.

«Узбекистан и Казахстан - ключевые страны и близкие нам партнеры», - сказал Хебестрейт.

«Мы стремимся к углублению сотрудничества с ними, особенно в области науки, экономики, энергетики, коммуникаций и сырья», - сказал он.

Шольц также примет участие во встрече C5+1 в Казахстане 17 сентября с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

Вторжение России в Украину в 2022 году усилило интерес крупных держав к Центральной Азии, где Москва стремится сохранить свое влияние и где Китай теперь имеет прочные связи через свой инфраструктурный проект «Пояс и путь».

В апреле все пять стран региона посетил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В ноябре 2023 года с официальными визитами в Ташкент и Астану приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, а несколькими месяцами ранее - в марте - те же столицы посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.