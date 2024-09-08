В центре Сан-Паулу прошла массовая демонстрация против решения Верховного суда Бразилии заблокировать социальную сеть X. Десятки тысяч протестующих, многие из которых были одеты в национальные цвета, выразили свое несогласие с действиями властей.

«Стране без свободы нечего праздновать в этот день <...> мы имеем дело с правительством, которое встает на сторону диктаторов и выступает против того, что нам дороже всего — нашей свободы», — прокомментировал ситуацию экс-президент Жаир Болсонару в Instagram.

Протесты совпали с Днем независимости и привлекли множество консервативных политиков. Они обвинили Верховный суд в попытке цензуры правой оппозиции перед предстоящими муниципальными выборами 6 октября. Демонстранты призвали к импичменту судьи Александра де Мораеса и амнистии арестованных сторонников Болсонару.

Решение о блокировке X вызвало раскол в бразильском обществе. Согласно опросу AtlasIntel, 51% граждан не согласны с блокировкой, а 48% поддерживают это решение.

Конфликт между Илоном Маском и Верховным судом Бразилии начался несколько месяцев назад, когда Маск отказался блокировать аккаунты консервативных политиков по требованию судьи Мораеса. «Мы не сможем объяснить свои действия, не испытывая стыда», — сказал Маск, аргументируя это нарушением принципа свободы слова.

Судья Мораес, в свою очередь, обвинил X в создании «территории беззакония» в бразильских социальных сетях. Президент Лула да Силва поддержал действия судьи, назвав их примером для всего мира.

Илон Маск продолжает настаивать на том, что судья превысил свои полномочия, и призвал к аресту бразильских активов в США.