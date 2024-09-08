Турецкие силы безопасности провели серию успешных контртеррористических операций в Сирии и Ираке, в результате которых был нейтрализован 21 террорист.

В северных районах Сирии — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» — были нейтрализованы 15 террористов PKK/YPG. В районе Кандиль на севере Ирака был нейтрализован 1 террорист PKK, а в районе Авашин — еще 5 террористов.

«За наших шехидов, за наш народ, за нашу священную Родину мы продолжаем борьбу со всей нашей силой, не останавливаясь и не уставая!», — прокомментировало операции Министерство национальной обороны Турции.

Министерство также подчеркнуло, что для террористов нет спасения и Вооруженные силы Турции продолжат борьбу с решимостью и настойчивостью.

Надо сказать, что заявление оборонного ведомства прозвучало на фоне активизации успешных операций со стороны Национальной разведывательной организации Турции (MİT). За последние три месяца были проведены операции против высокопоставленных членов PKK и связанных с ней организаций в Сирии и Ираке. Среди нейтрализованных — ответственные за пропаганду, изготовление взрывных устройств и планирование атак.

MİT также провела операции внутри страны, разоблачив ячейку PKK в Стамбуле, и за рубежом, нанеся удары по структурам PKK во Франции, Швеции, Финляндии и Австрии.

Кроме того, были предотвращены попытки бегства членов FETÖ за границу и раскрыта финансовая сеть израильской разведки «Моссад» в регионе.