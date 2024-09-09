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Катар и ООН выделят $4,5 млн для жителей Газы
Средства пойдут на помощь 4400 оказавшимся в затруднительном положении беженцам из Газы на оккупированном Западном берегу
Катар и ООН выделят $4,5 млн для жителей Газы
фото: Reuters / Reuters
9 сентября 2024 г.

8 сентября Катарский Красный Полумесяц и Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) подписали соглашение на сумму $4,5 млн из государственного фонда развития Катара. Выделенные средства пойдут на помощь более чем 4400 палестинским рабочим и пациентам из Газы, оказавшимся в затруднительном положении на Западном берегу.

«Денежная помощь станет жизненно важной поддержкой для перемещенных лиц, которые не смогли вернуться в сектор Газа с начала израильской агрессии в секторе в октябре прошлого года», — уточнили в государственном информагентстве Катара.

«Тысячи палестинских беженцев из Газы остаются в ловушке на Западном берегу, в ловушке этой кризисной ситуации, оторванные от своих близких и средств к существованию», — заявил глава БАПОР Филипп Лаззерини.

С тех пор как в 2007 году началась блокада Израилем сектора Газа, передвижение внутри и за пределы сектора было сильно ограничено, вынуждая людей обращаться за медицинской помощью, образованием или работой на Западном берегу. При этом Израиль неоднократно блокировал передвижение, закрывая границы, в результате чего те, кто нуждается в основных услугах, оказывались в ловушке.

С октября Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктуре, построенной на средства Катарского Красного полумесяца, в Газе. В частности, пострадали госпитали и школы.

Как писали израильские СМИ, в апреле премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдулрахман аль-Тани заявил главе израильской спецслужбы «Моссад» Давиду Барнеа, что Доха не намерена удовлетворять запросы Израиля на помощь в восстановлении Газы. Тем самым Катар хотел продемонстрировать Тель-Авиву, что восстанавливать разрушенный израильскими военными эксклав должен сам Израиль, который в разрушениях и виноват.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие высокопоставленные израильские чиновники ранее говорили, что Газу будут восстанавливать арабские страны. Однако пока ни одна страна региона не согласилась участвовать в израильском проекте.

Премьер Катара заявил главе «‎Моссада»‎ еще в декабре, что Катар примет участие в послевоенном восстановлении Газы только в том случае, если это будет частью более широкой инициативы, направленной на окончательное решение о двух государствах. Израиль же выступает категорически против создания независимой Палестины.

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