На протяжении многих лет первые позиции рейтинга оборонной промышленности традиционно занимали американские компании, такие как Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, RTX (бывшая Raytheon) и Northrop Grumman. В целом, рейтинг был насыщен предприятиями из США. Однако сегодня мы наблюдаем значительное присутствие компаний из других стран: в пятерке лидеров уже появилась китайская, а в первой сотне закрепились несколько турецких, включая места в первой пятидесятке. С чем это связано?

Я полагаю, что трансформационные процессы, происходящие на нашей планете, связаны с изменением зон и сфер влияния, включая активную деятельность государств в военной сфере, особенно со стороны китайского руководства.

Китай ведет чрезвычайно активную деятельность в регионах Ближнего Востока и Африки. Это постепенно приводит к сокращению доли других мировых производителей и экспортеров. Это также приводит к уменьшению доли российского рынка и его присутствия на рынках этого региона. То есть снижение российских позиций в сфере экспорта вооружений вызывает заметные изменения в структуре и распределении мировых поставщиков оружия. Этот процесс меняет геополитический ландшафт и отражает глобальные сдвиги на рынке вооружений.

Этот процесс ведет к тому, что на место России, которая в силу своего вовлечения в боевые действия в Украине испытывает трудности с полноценным участием на мировом рынке вооружений, начинают выходить другие страны. В частности, это открывает новые возможности для экспорта вооружений со стороны компаний из других стран, включая китайские, французские, а также турецкие. Я связываю данную ситуацию именно с тем, что затянувшийся конфликт между Россией и Украиной стал долговременным явлением, а не краткосрочным кризисом. Это оказывает влияние на военные процессы в мире.

В случае завершения войны Российская Федерация будет вынуждена сосредоточиться на восстановлении и насыщении собственного внутреннего рынка, что существенно ограничит ее возможности для активного возвращения на международный рынок вооружений в краткосрочной перспективе. Я думаю, что тенденция пока будет сохраняться. Это не просто временный всплеск, а долгосрочный процесс.

Однако стоит подчеркнуть, что в этом списке особенно заметен рост присутствия турецких компаний. Их доля в мировом рейтинге значительно увеличивается, и они уверенно осваивают свою нишу. Этот процесс напрямую связан с глобальными геополитическими трансформациями, которые оказывают существенное влияние на перераспределение сил на рынке вооружений. В целом мы наблюдаем глубокие изменения в самой структуре этого рынка.

Турецкие компании, такие как Aselsan, Roketsan и Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), уже долгие годы занимают ключевые позиции в оборонной промышленности Турции. Можно ли говорить о возможности их достижения уровня мировых гигантов оборонпрома. Например, Lockheed Martin, производитель F-35 и F-22. Каков потенциал турецких компаний?

Скажем, компания Lockheed Martin является системообразующим элементом глобального рынка вооружений благодаря колоссальному объему американского военного производства и экспорта. Эта корпорация контролирует значительную долю оружейного рынка, что делает ее доминирующим игроком. Достичь такого уровня другим странам, включая Китай, на данном этапе пока сложно.

В то же время я хотел бы отметить, что турецкие компании, особенно Aselsan и Roketsan, благодаря своему динамичному развитию и множеству реализуемых проектов, обладают значительным потенциалом для укрепления своих позиций и дальнейшего роста на мировом рынке. Их технологические инновации позволяют им расширять присутствие в ключевых сегментах. Чуть в меньшей степени это касается и Turkish Aerospace Industries.

На рынке авиастроения турецкая компания Baykar демонстрирует особенно заметный потенциал. Она хорошо видит будущее, предлагает лучшие рецепты и технологии, которые будут востребованы не в настоящий момент, а, скажем, через два-три года. Важно отметить, что внутренняя конкуренция в турецком оборонном секторе среди продвинутых компаний играет позитивную роль.

Turkish Aerospace Industries, конечно, сохранит свои позиции. У них есть весьма амбициозный проект — истребитель пятого поколения «TF-X». Этот проект имеет значительный потенциал для поддержания своих позиций и, возможно, получения дополнительной динамики в будущем.

Глядя на эти рейтинги, можно попытаться выявить определенные тенденции, касающиеся изменений в спросе и продажах различных производителей вооружения. Меняется ли динамика продаж у производителей определенного типа оборудования? Кто демонстрирует рост объемов продаж, а кто, наоборот, сталкивается с падением спроса.

Я упомянул компанию Baykar, потому что она активно входит в перспективную нишу малых FPV-дронов, дронов-камикадзе и малых разведывательных дронов. Эти дроны, безусловно, будут иметь высокий спрос, так как они способствуют революции в военном деле. Рынок вооружений переживает значительную трансформацию, частично благодаря этой революции.

Морские, воздушные и наземные дроны получили значительный импульс к развитию в последние годы. В будущем мы будем наблюдать, как компании, специализирующиеся на различных типах дронов, будут занимать ведущие позиции в этой области. Поэтому, по моему мнению, в течение ближайших трех лет мы будем свидетелями значительных изменений и трансформаций в оборонной сфере.