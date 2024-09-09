Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал прямо отрицать правдивость сообщений о возможной передаче Ираном России баллистических ракет малой дальности. Во время пресс-брифинга в понедельник Песков отметил, что Россия и Иран развивают сотрудничество «во всех возможных областях, включая самые чувствительные», и будут продолжать это делать. Однако, говоря о сообщениях о поставках ракет, он добавил, что «не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности».

Сообщения о том, что Иран уже передал России ракеты для возможного использования в войне против Украины, на прошлой неделе появились в The Wall Street Journal и CNN, ссылающихся на свои источники. Официальный Тегеран эти сведения отрицает. Высокопоставленный командир Революционной гвардии Ирана Фазлулла Нозари назвал эти сообщения частью «психологической войны» Запада.

Associated Press в воскресенье сообщило, что США проинформировали своих союзников о том, что Иран, по оценкам Вашингтона, уже передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в Украине. Представители агентства, говорившие на условиях анонимности, не уточнили, сколько оружия было передано или когда произошла его доставка.

На данный момент Белый дом не подтверждал эти сведения официально. Однако в Совете национальной безопасности США заявили, что, если информация подтвердится, это будет означать «существенную эскалацию» конфликта.

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с появившимися сообщениями и заявил, что в случае их подтверждения это будет иметь «разрушительные последствия» для отношений между Украиной и Ираном.

Ранее Иран уже поставлял российской стороне сотни дронов, которые использовались Москвой в войне против Украины. Однако Тегеран отрицает, что поставки происходили после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину и продолжает настаивать на своем нейтралитете в конфликте.