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Кыргызским чиновникам ограничат зарплаты
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, вводящий запрет на повышение зарплат госслужащих и расширение штата госорганов до 2026 года в целях оптимизации бюджетных расходов
Кыргызским чиновникам ограничат зарплаты
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров / Фото: Reuters
9 сентября 2024 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому с 2024 по 2026 годы вводится запрет на повышение заработной платы сотрудников государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представителей президента в регионах и чиновников из местных администраций. Документ был опубликован в правительственной газете «Эркин Тоо».

Это решение направлено на оптимизацию расходов республиканского бюджета. В рамках этого указа также вводится мораторий на расширение штата государственных органов. В документе отмечается, что в особых случаях ограничения могут быть сняты, но любые изменения численности сотрудников или повышения зарплат возможны только на основании специального решения руководителя республики.

Кроме того, 5 сентября Садыр Жапаров подписал документ об освобождении всех помощников и советников, исполнявших свои обязанности на общественных началах. Это решение стало частью реформы Администрации президента и улучшения системы управления.

Стоит отметить, что с августа 2022 года кыргызским чиновникам уже повышали оклады. Например, заведующие отделом министерства стали получать около $800, а ведущие специалисты ведомств — свыше $580, что значительно выше средних зарплат по стране, составлявших около $400 в первом квартале текущего года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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