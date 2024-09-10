Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил 10 сентября, что детям будет запрещено пользоваться социальными сетями. По его словам, минимальный возраст для регистрации установят на отметке от 14 до 16 лет. Премьер отметил, что федеральные законы, ограничивающие доступ детей к соцсетям, вступят в силу до конца года.

Альбанезе назвал влияние соцсетей на молодежь «бедствием». Он отметил, что предпочтительнее всего было бы установить запрет для пользователей младше 16 лет. В ближайшие месяцы власти Австралии проведут пробное тестирование различных подходов к верификации возраста.

«Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и пошли играть в футбол, плавать в бассейнах и заниматься теннисом, — подчеркнул Альбанезе.

«‎Мы хотим, чтобы у них был реальный опыт общения с реальными людьми, потому что мы знаем, что социальные сети наносят социальный вред», — пояснил политик.

Консервативный лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что поддержит предложенное правительством ограничение по возрасту.

Однако аналитики и эксперты отрасли предупредили, что возрастной ценз может не помочь проблемным детям, а только усугубит проблему. Профессор Дэниел Ангус из Квинслендского технологического университета назвал план правительства «безрассудным», поскольку он был предложен до публикации окончательного отчета совместного парламентского расследования о влиянии социальных сетей на австралийское общество.

Ангус также отметил, что такой поспешный шаг подрывает принципы совместной работы и совещательной демократии и может нанести серьезный вред, исключив молодых людей из значимого и здорового участия в цифровом мире.

Доцент Тоби Мюррей из Школы вычислительных и информационных систем Мельбурнского университета отметил: неясно, существует ли технология, позволяющая надежно применять такие запреты.

Альбанезе в ответ на критику заявил, что решать в конечном счете будут родители. Сейчас власти Австралии ожидают реакции от родительского сообщества.