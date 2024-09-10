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Ильхам Алиев: «Мы хотим поддержать Украину…»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о переговорах по транзиту азербайджанского газа через Украину
Ильхам Алиев: «Мы хотим поддержать Украину…»
Фото: Reuters / Others
10 сентября 2024 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры о транзите азербайджанского газа в ЕС через Украину ведутся последние несколько месяцев. Он отметил, что все стороны процесса прилагают большие усилия для достижения компромисса.

«Могу сказать, что Россия, Украина и европейские институты обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины. Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю», - цитирует выступление Алиева на форуме TEHA в Италии его пресс-служба.

Алиев добавил, что ожидаемая в декабре приостановка транзита газа заставит ряд стран ЕС столкнуться с серьезными трудностями из-за недоступности природного газа.

«Мы просто хотим поддержать Украину и эти страны, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована», – подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, текущие переговоры внушают оптимизм и создают почву для дальнейшего процессах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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