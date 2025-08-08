Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Белом доме «исторический мирный саммит» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для официального подписания мирного договора.

«Эти две нации воевали многие годы, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно, вплоть до настоящего момента, благодаря «ТРАМПУ», — заявил американский президент на своей платформе Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его администрация «довольно давно поддерживает контакты с обеими сторонами». Помимо мирного договора, США подпишут двусторонние соглашения с обеими странами.

«Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа», — добавил он.