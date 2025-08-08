Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Белом доме «исторический мирный саммит» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для официального подписания мирного договора.
«Эти две нации воевали многие годы, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно, вплоть до настоящего момента, благодаря «ТРАМПУ», — заявил американский президент на своей платформе Truth Social.
Трамп подчеркнул, что его администрация «довольно давно поддерживает контакты с обеими сторонами». Помимо мирного договора, США подпишут двусторонние соглашения с обеими странами.
«Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа», — добавил он.
«Я очень горжусь этими мужественными лидерами за то, что они поступают правильно ради великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и МИРА», — заключил Трамп.
Отношения между двумя бывшими советскими республиками остаются напряженными с 1991 года, когда армянские вооруженные силы оккупировали Карабах — территорию, международно признанную частью Азербайджана, — и семь прилегающих районов.
Большая часть территории была освобождена Азербайджаном во время 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный суверенитет в Карабахе после капитуляции сепаратистских сил.
В марте обе страны заявили о достижении консенсуса по всем 17 статьям мирного договора, однако документ пока не был подписан.