Российские нефтяные компании пытаются перенаправить поставки нефти Urals из Индии в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с ситуацией.

По их данным, нефть с отгрузкой в октябре из западных портов России предлагается китайским нефтеперерабатывающим заводам — как государственным, так и частным — со скидкой в 1 доллар за баррель.

Заинтересованность со стороны КНР есть, отмечают источники. Поставки организуют трейдеры, аффилированные с Россией, включая Litasco — трейдинговое подразделение «Лукойла».

Ранее основным покупателем Urals была Индия. С начала войны в Украине страна увеличила закупки российской нефти более чем в 20 раз. В июне объем импорта достигал 2 млн баррелей в сутки.

Однако после указа Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на индийские товары из-за энергетического сотрудничества с Москвой, государственные индийские НПЗ начали отказываться от контрактов с российской стороной.