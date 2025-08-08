Российские нефтяные компании пытаются перенаправить поставки нефти Urals из Индии в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с ситуацией.
По их данным, нефть с отгрузкой в октябре из западных портов России предлагается китайским нефтеперерабатывающим заводам — как государственным, так и частным — со скидкой в 1 доллар за баррель.
Заинтересованность со стороны КНР есть, отмечают источники. Поставки организуют трейдеры, аффилированные с Россией, включая Litasco — трейдинговое подразделение «Лукойла».
Ранее основным покупателем Urals была Индия. С начала войны в Украине страна увеличила закупки российской нефти более чем в 20 раз. В июне объем импорта достигал 2 млн баррелей в сутки.
Однако после указа Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на индийские товары из-за энергетического сотрудничества с Москвой, государственные индийские НПЗ начали отказываться от контрактов с российской стороной.
По информации Bloomberg, частные индийские заводы продолжили закупки, когда Россия увеличила дисконт до 5 долларов за баррель. Тем временем госкомпании исключили Urals из ближайших закупок.
Несмотря на то, что некоторые китайские заводы приобрели ограниченные объемы Urals, полностью заместить выпавшие индийские поставки Пекин вряд ли сможет.
Государственные компании КНР будут осторожны в вопросе дополнительных закупок российской нефти, учитывая переговоры между Китаем и США по торговым вопросам, отмечают эксперты.
Кроме того, сорт Urals не является базовым для китайских госНПЗ, которые в основном покупают нефть ESPO с востока России.